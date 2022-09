Cristiano Ronaldo e combustíveis entre os mais falados do ano no Facebook e Instagram

O futebolista Cristiano Ronaldo, a subida do preço dos combustíveis e os Jogos Olímpicos foram alguns dos temas mais falados nas redes sociais Facebook e Instagram em 2021, divulgou hoje a Meta, empresa de Mark Zuckerberg que detém ambas.

O "Meta 'Year in Review'", hoje divulgado, refere quais os temas mais comentados este ano em Portugal nas duas redes, assim como quais as canções e 'hashtags' mais usadas nas plataformas, tal como as contas de Instagram nacionais que mais cresceram.

Entre os temas com maior volume de conversação em 2021 na Meta, destacam-se o futebolista Cristiano Ronaldo, que em agosto, 12 anos depois, regressou ao Manchester United, a subida do preço dos combustíveis, que atingiu valores máximos históricos, e os Jogos Olímpicos de Tóquio, onde a comitiva portuguesa conquistou quatro medalhas, incluindo o ouro de Pedro Pichardo no triplo salto.

Também falado foi o confinamento, depois de o ano ter começado com "um novo pico de casos de infeção por covid-19" e que "foi sendo abordado ao longo do ano nas redes sociais da Meta". Ainda no âmbito da covid-19, também o termo "vacinas" foi amplamente comentado, dado o processo de vacinação da população.

A conquista pelo Sporting Clube de Portugal da Liga Portuguesa de Futebol, ao fim de 19 anos, e os festejos consequentes estiveram também em destaque nas duas redes sociais da Meta ao longo do ano. Também no campo do futebol, a participação da Seleção Portuguesa no Campeonato Europeu de futebol, onde foi eliminada nos oitavos de final, tornou este num dos temas mais comentados do ano.

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que morreu em 10 de setembro, foi alvo de "muitas homenagens feitas nas redes sociais Facebook e Instagram".

Por fim, surge o tema da sustentabilidade, com a Meta a assinalar que "é cada vez mais premente" e que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP26), realizada em Glasgow, "foi também um dos temas que marcou as conversações este ano".

O comunicado enviado à Lusa refere que "além dos temas mais comentados, 2021 também foi um ano de muita música nas redes sociais da Meta", destacando-se "Trava na Pose, Chama no Zoom, Dá um Close", de DJ Patrick Muniz, com participação de Mc Rennan, "Fé", do 'rapper' Piruka, e "Parabéns", de Panda e os Caricas.

Entre as contas nacionais de Instagram que mais cresceram este ano, a Meta destacou três, as dos futebolistas Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Pepe.

Por fim, entre as 'hashtags' mais utilizadas em Portugal entre Facebook e Instagram constam "#portugal", "#photography" e "#lisboa".

Para obter o 'Year in Review 2021' foram analisadas as principais palavras-chave utilizadas nas duas redes sociais, tendo sido selecionada "uma lista de tópicos mais discutidos com base no seu volume total e crescimento ao longo do ano", que foram então "analisados de forma anónima e agregada para identificar temas e momentos únicos em 2021", conclui o documento.