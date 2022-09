Tempo para amanhã, Euro 2020 e Sporting CP foram os temas mais populares no Google este ano em Portugal

“Tempo para amanhã”, Euro 2020 e Sporting CP (que este ano, e após 19 anos sem o título, foi campeão nacional e cuja organização dos festejos, em plena pandemia, gerou polémica) foram os termos mais populares no Google Search em 2021 em Portugal, adianta a multinacional nas listas gerais partilhadas com o Expresso. Estas não foram as palavras ou expressões mais pesquisadas este ano, mas aquelas cuja pesquisa no Google Search registou um maior crescimento face em 2020.

A estes seguem-se Censos 2021, Liga NOS, a cantora brasileira Marília Mendonça (que morreu recentemente num acidente de aviação) e certificado digital. O top 10 inclui ainda S.L. Benfica, a atriz portuguesa Maria João Abreu – que morreu no início do ano após uma rutura de um aneurisma cerebral – e Porto.

Entre as pesquisas por nomes internacionais e por temas relacionados com futebol, o grande destaque vai para Christian Eriksen, jogador do Inter de Milão que sofreu uma paragem cardíaca em pleno relvado, durante o Euro 2020, em junho deste ano. Até à data, não voltou a pisar um campo de futebol.

A lista de nomes nacionais mais populares é liderada pelo ator Rogério Samora, ao qual se segue Noah – o menino de dois anos que desapareceu durante 36 horas em Proença-a-Velha e que surpreendeu tudo e todos ao percorrer vários quilómetros –, Tony Carreira e Luís Filipe Vieira.

No que diz respeito à covid-19, as pesquisas centraram-se essencialmente em certificado digital, vacinação covid, covid-19 Portugal e agendamento vacina covid. O novo coronavírus dominou também as perguntas pesquisadas que começam com a palavra “Como”: “Como obter o certificado digital COVID?” foi a questão mais popular de 2021. A esta segue-se “Como saber onde votar?” e “Como ganhar dinheiro no TikTok?”

Já no que diz respeito às perguntas que começam com “O que” o destaque vai para “O que são Censos?”, “O que visitar em Sintra?” e “O que plantar em fevereiro?” Além destas, “O que é ostomia?”, “O que é ecmo?” e “O que é maçonaria?” estão também em destaque.

A nível global, as pesquisas “Australia vs India”, “India vs England”, NBA, Euro 2021 e Copa América foram as mais populares. Também a série sul-coreana da Netflix “Squid Game”, polémica pela violência que retrata, se encontra na lista geral das pesquisas mais populares em 2021, na 9ª posição.