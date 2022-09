Covid-19. 5.286 novos casos, 15 mortes e 3.021 recuperados nas últimas 24 horas

O boletim covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS) contabiliza, esta quarta-feira, mais 15 mortes, 5.286 novos infetados e 3.021 recuperados em Portugal, nas últimas 24 horas. O país tem atualmente 62.834 casos ativos, mais 2.250 do que os contabilizados na véspera pela DGS.

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 15 vítimas mortais, menos seis óbitos do que os registados na terça-feira. Do total de óbitos confirmados esta terça-feira, cinco ocorreram na região Centro do país, quatro na grande Lisboa, 3 no Algarve, distribuindo-se os restantes pelo Norte do país (2 óbitos) e Alentejo (1).

A maioria dos óbitos (nove) ocorreu entre pessoas com mais de 80 anos, mas há cinco mortes a contabilizar na faixa etária entre os 70-79 e uma nos 60-69 anos de idade. Em relação aos novos casos, o maior aumento diário verifica-se entre os 40 e 49 anos, com mais 900 infeções face ao dia de ontem, terça-feira.

Nos hospitais há atualmente 917 internados em ambulatório, um alívio (menos 19) face aos contabilizados na terça-feira, mas a pressão nas unidades de cuidados intensivos continua a aumentar. Os dados da DGS reportam uma nova subida no número de internamentos em unidades de cuidados intensivos. São mais cinco os doentes nesta situação, elevando para 138 o número de camas ocupadas com doentes covid nestas unidades.

Desde que foi diagnosticado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, em março de 2020, o país contabiliza 1.177 706 infeções, 18.587 óbitos e 1.096 285 doentes recuperados. A DGS contabiliza esta quarta-feira 82.077 contactos em vigilância (mais 2.539 do que na véspera).

A incidência voltou a subir para os 442,1 casos por 100 mil habitantes no território nacional e 438,4 no continente (ou seja, nível elevado, sendo que o muito elevado começa nos 480). Já o R(t), ou índice de transmissibilidade, está nos 1,11 tanto no território nacional como no continente.