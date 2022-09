Fotos no Baleal tramam artista procurado nos EUA por falsificação

A GNR de Peniche deteve no final da semana passada o artista brasileiro Christian Rosa, procurado nos Estados Unidos sob suspeita de ter roubado e falsificado obras de Raymond Pettibon, um dos maiores (e mais valiosos) nomes do meio artístico novaiorquino.

Rosa, que também terá nacionalidade austríaca, era procurado desde outubro quando, segundo a revista Vanity Fair, foi descoberto um esquema que durou entre 2017 e 2020: terá roubado quatro obras inacabadas do atelier de Pettibon, de quem era uma espécie de protegido, e depois acabou-as e falsificou os certificados de autenticidade para as vender.

Foi detido em Portugal depois de a namorada - uma mulher austríaca - ter publicado fotos de uma garrafa de água com a inscrição Milfontes e paisagens do Baleal, em Peniche, onde o casal morava. Não tinha qualquer obra de arte na sua posse, mas a GNR encontrou uma soma "avultada" de dinheiro em notas de 100 e 200 euros.

Segundo a Artnet, uma das revistas mais conceituadas da especialidade, foi o gabinete de Pettibon que alertou as autoridades para a existência de falsificações no mercado. De acordo com um comunicado da procuradoria de Nova Iorque, os quadros terão sido vendidos por "centenas de milhares de dólares" no mercado de arte de segunda mão

Rosa irá agora enfrentar um processo de extradição para os Estados Unidos.