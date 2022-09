SIDA. Da morte certa à vida inteira - 40 anos de uma doença fatal que se tornou crónica

Foi em 2014. Sofia nunca mais se vai esquecer. Tinha 24 anos. Estava a ver os resultados de umas análises de rotina, passadas pelo médico de família, e no relatório leu “positivo a VIH”. Entre esse dia e o dia em que conseguiu a primeira consulta de infecciologia no Hospital Fernando Fonseca, regrediu 40 anos. Sentiu o que sentiram os primeiros seropositivos no início dos anos 80, quando a sida apareceu. Sentiu a morte certa, o fim da vida, quando esta só estava a arrancar. Sentiu fisicamente o vírus a vencer-lhe o sistema imunitário que, achava ela, resistiria por pouco tempo. Sentiu o medo e o estigma da doença dos “que têm maus comportamentos, dos que são da prostituição, dos que andam na droga”. E ela não era de nada disso. Ela de mente presa ao que se supunha quando surgiram os primeiros casos nos Estados Unidos na comunidade gay, ela a pensar com base nos preconceitos da sociedade que se mantêm praticamente cristalizados desde então.

Foi no consultório da epidemiologista Diva Trigo, que ainda hoje, sete anos depois do diagnóstico, a segue no Amadora-Sintra, que Sofia recuperou a vida toda numa hora de conversa. Explicou-lhe a médica que afinal o vírus da imunodeficiência humana já não traz uma sentença de morte, não tem ainda cura mas a terapêutica seguida à risca — um comprimido por dia — não só trava o aparecimento das doenças oportunistas como torna o VIH indetetável no sangue e, assim sendo, impossível de transmitir a quem for, por que meio for. E há muito que deixou de atingir apenas os trabalhadores sexuais, ou os homens que têm sexo com homens, ou utilizadores de drogas injetáveis.