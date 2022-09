Presidente da 'holding' da família real do Dubai em Portugal à caça de oportunidades de investimento

O xeque Mohammed bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum inicia este domingo uma visita empresarial a Portugal à procura de novas oportunidades de investimento. A par, está no processo para constituir a nova empresa Aquila, no Porto.

Questionado sobre se procura novos investimentos em Portugal, Mohammed bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum respondeu que "sim". Portugal "é um país e um mercado estimulante e temos algumas oportunidades interessantes", acrescentou, salientando esperar trazer negócios nos quais tem investido em todo o mundo.

E em que áreas? "Embora geralmente não nos concentremos num setor específico, temos uma série de projetos interessantes, incluindo, mas não se limitando, a tecnologia verde, tecnologia de saúde e oportunidades imobiliárias residenciais, comerciais e industriais".

Sobre se durante esta missão empresarial irá visitar empresas portuguesas, o xeque Mohammed bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum confirmou, salientando que essa é a "razão principal" da visita, salientando ter uma "agenda muito ocupada".

Questionado em que setores, o presidente do grupo MBM - 'holding' de investimento da família real do Dubai - destacou a saúde, transportes, moda e têxteis, "só para nomear alguns". Já sobre se terá reuniões com representantes do Governo, o xeque escusou-se a comentar.

O xeque revelou ainda estar "em processo de constituição da nossa nova empresa, a Aquila, que ficará sediada no Porto". "Portugal é um país conhecido pela grande qualidade. Criámos a Aquila com o intuito de apoiar as empresas portuguesas no seu caminho de expansão no nosso mercado", apontou. Este é também um momento para o membro da família real daquele emirado se encontrar com a sua parceira de negócios Carla Maia, disse.

"Também estamos a constituir um escritório no Dubai para apoiar as oportunidades de crescimento e investimento que estamos a explorar", acrescentou o xeque. O Dubai é considerado um importante 'hub' para Portugal e o país pretende reforçar os laços entre as duas regiões. "Acredito que existe um enorme potencial para as empresas portuguesas nos Emirados Árabes Unidos e Médio Oriente."

À pergunta se considera que o mercado português é atrativo para investimentos do Dubai, Mohammed bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum foi perentório: "Sim, absolutamente, esperamos que esta viagem seja a primeira de muitas."

E sobre se o grupo MBM poderá investir em Portugal a médio prazo, o presidente garantiu que "essa é a intenção", pelo que irá estudar as oportunidades.

O xeque Mohammed bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum a missão empresarial decorre até 9 de dezembro.

Constituído em 2006, o grupo MBM é um escritório da família real com sede no Dubai e uma 'holding' de investimentos com atividades em investimentos, consultoria estratégica e desenvolvimento social e comunitário, de acordo com informação no seu 'site'.

Educação, logística, saúde, consultoria em desportos, turismo e imobiliário são alguns dos negócios setoriais da MBM.