Ainda agora estava aqui e desapareceu… Quem nunca passou pelo vazio de perceber que não sabe onde está algo precioso?

Paul Grisham tinha 38 anos quando foi destacado para uma comissão de serviço de 13 meses na Antártida. De lá trouxe a promoção a tenente, grandes memórias e um repertório de histórias e experiências que ainda hoje são o prato forte de qualquer reunião familiar com os seus descendentes. Mas uma coisa o militar meteorologista não trouxe consigo: a carteira, desaparecida algures na base de McMurdo, onde viveu entre 1967 e 1968.

Quando alguém perde alguma coisa que lhe é preciosa, a uma primeira fase, frenética, de busca, segue-se outra, tantas vezes melancólica, de aceitação, mesmo que a esperança seja a última coisa a morrer. Para Paul, no entanto, o processo foi mais simples: a ideia de um dia recuperar a carteira ficou enterrada pela distância antes de o tempo cobrir tudo com o seu manto de esquecimento. Ele perdeu-a num dos locais mais remotos e inacessíveis do planeta. E, incrivelmente, recuperou-a 53 anos depois.