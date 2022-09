Quem quer comprar uma casa com um mural pintado por Caravaggio? Vale €471 milhões

Uma casa histórica no centro de Roma que tem um mural pintado por Caravaggio e um fresco pintado no teto por Guercino está à venda por 471,1 milhões de euros.

Casino dell'Aurora ou Villa Ludovisi são os nomes pelos quais ficou conhecida esta propriedade, que está na posse da família atistocrática Ludovisi desde 1621, conta a “Business Insider”.

Desentendimentos no processo de herança entre os filhos do príncipe Nicolo Boncompagni Ludovisi, que faleceu em 2018, levaram a que um juiz decretasse que a família poderia perder a posse do imóvel.

A propriedade tem 2.800 metros quadrados, dois terraços cobertos e vastos jardins e ficou conhecida pelo mural com 2,7 metros de comprimento desenhado por Caravaggio.

As licitações vão começar nos 353 milhões de euros, embora a casa esteja avaliada nos 471 milhões, de acordo com a Bloomberg. A mesma agência de notícias dá conta de que vão ser necessários cerca de 11 milhões de euros para remodelações, de forma a que a casa respeite as exigências da atualidade.

A Sky News noticia que a princesa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi espera que a casa seja adquirida pelo Governo italiano. Nas palavras da mesma, em declarações à Associated Press, “tem de se ser um bilionário, não um milionário, se se quiser ter uma casa como esta, histórica, porque se quer fazer tudo certo - não se quer mesmo errar”.