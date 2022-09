Homem torturado e morto no Paquistão presumivelmente por arrancar cartazes

Uma multidão no Paquistão terá torturado, morto e incendiado um homem do Sri Lanka, acusando-o de blasfémia, depois de este ter alegadamente estragado alguns cartazes que exibiam palavras do Corão.

O homem que foi vítima deste ataque, Priyantha Diyawadana, era gerente numa fábrica de engenharia industrial. Em vídeos partilhados nas redes sociais, vê-se, de acordo com o “Guardian”, este homem a ser atirado ao chão e as suas roupas a serem rasgadas para depois ser atacado fisicamente. Foi torturado até à morte e dezenas de pessoas que faziam parte da multidão aproveitaram, relata o jornal britânico, para tirar selfies com o corpo inerte.

De acordo com as forças policiais, “na sequência da renovação do edifício da fábrica alguns cartazes foram arrancados da parede” e alguns deles teriam eventualmente conteúdos como o nome do profeta Maomé. “Talvez o gerente tenha sido linchado por isso mesmo”, avalia um comissário.

Apesar destes comentários, a polícia sublinha que são apenas hipóteses e que a situação está neste momento a ser investigada de forma a chegar a conclusões mais concretas.