Covid-19. OMS revela não existirem mortes pela Ómicron

Até ao momento, não é conhecida qualquer morte associada à nova variante Ómicron. A informação foi avançada na sexta-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ao jornal britânico "The Guardian".

A Ómicron está já em pelo menos 38 países e pode ameaçar a recuperação económica global. A OMS alerta que nos próximos meses mais de metade dos novos casos covid-19 na Europa podem ser devidos à variante emergente.

Segundo a OMS, vão ser precisas semanas para perceber quais são as características da nova variante, se provoca doença mais severa e qual é a eficácia dos tratamentos e vacinas disponíveis. “Vamos conseguir as respostas que todos queremos”, garantiu o diretor para as emergências, Michael Ryan.

Estudos preliminares de investigadores da África do Sul, primeiro país a detetar a Ómicron, a 24 de novembro, indiciam que é três vezes mais infeciosa do que as variantes Delta ou Beta, por exemplo.