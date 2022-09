Covid-19. Festa em restaurante super propaga Ómicron na Noruega

Um jantar de Natal no passado dia 26 de novembro, num restaurante da capital norueguesa Oslo, promoveu a infeção de 13 pessoas com a variante Ómicron. Classificado pelas autoridades locais como ‘evento super propagador do vírus’, é o maior foco de contágio fora da África do Sul até ao momento e deverá ter mais infetados. Os peritos admitem um total acima dos 60 casos.

O convívio, num espaço amplo com dois andares, foi organizado pela empresa de energias renováveis Scatec, com operações também na África do Sul. No total, contou com 120 pessoas, todas vacinadas e com teste negativo à entrada do restaurante.

O primeiro infetado a ser detetado foi um dos empregados do restaurante. Segundo as autoridades de Saúde, pelo menos um dos funcionários do espaço tinha regressado recentemente de uma viagem à África do Sul. Entre os 13 infetados, há pessoas que estavam no restaurante mas não faziam parte do grupo de 120 no jantar da empresa Scatec.

“Nenhum dos doentes apresenta sintomas severos, nenhum está hospitalizado. Contudo, isto não é inesperado dada a idade jovem dos participantes”, adiantou um dos responsáveis do Instituto de Saúde Pública norueguês. “Ainda é muito cedo para dizer se o quadro clínico da doença na infeção Ómicron é diferentes das infeções Delta.”