Chef condenado devido a carne mal cozinhada que provocou uma morte e deixou 31 pessoas doentes

O jantar de um grupo de igreja teve um desfecho trágico. A carne picada que lhes foi servida numa tarte, num estabelecimento em Inglaterra, estava mal preparada, o que levou 31 pessoas a ficarem doentes. Uma acabou mesmo por morrer.

Elizabeth Neuman, de 92 anos, vomitou repetidamente depois de ingerir a tarte, o que acabou por ditar a sua morte, relata o jornal britânico The Guardian, este sábado.

John Croucher foi o chef que serviu este grupo, na vila britânica de Hinton-in-the-Hedges. Este recebeu uma sentença de quatro meses na prisão, suspensa por 12 meses, depois de admitir que não respeitou as regras de segurança alimentar.

O chef justificou a falha com a celeridade com que trabalhou. “Eu detesto dizê-lo, detesto realmente dizê-lo, mas penso que estava apressado.” O condenado, com 40 anos de idade e 20 de experiência profissional na cozinha, classificou a situação como “horrível” e afirmou que remorso era pouco para descrever o que sente. “É algo que nunca vou esquecer”, afirma.