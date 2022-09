Morreu Pedro Oliveira, antigo diretor da Exame Informática

A proposta surgiu do nada: “Escreve um texto sobre o Winzip e manda-me.” Do Winzip? Mas por que raio há de querer um texto sobre uma coisa que toda a gente sabe usar? Do outro lado da linha estava Pedro Miguel Oliveira, na expectativa de saber quem realmente estava a contratar. O Winzip tinha por objetivo comprimir ficheiros – mas nos 20 anos que se seguiram àquele texto, tudo aquilo a que assisti foi de uma enorme largueza de horizontes. Nunca perguntei ao Pedro o que lhe passou pela cabeça quando me pediu para escrever sobre o Winzip – e agora já não conseguirei saber, pois o Pedro, uma das principais referências do jornalismo de tecnologias de Portugal, partiu na sexta-feira de manhã, sem aviso, de doença súbita.

Infelizmente, acho que nunca se conseguirá inventar um Winzip capaz de comprimir a tristeza que sinto neste momento. Mas tenho a certeza de que se alguém tivesse inventado algo do género, o meu eterno diretor haveria de atribuir à redação a missão de escrever sobre o tema. Porque o jornalismo de tecnologias é necessário - e as tecnologias mudaram mesmo o mundo, como se confirma agora, passados 20 anos. O Pedro era dos poucos que sabia que esse mesmo novo jornalismo especializado em tecnologias era merecedor de manchete como qualquer outra secção de jornal - e tanto defendia a dama dentro da redação, como em todo o grupo Impresa, ou na Trust in News, onde agora trabalhava como diretor da Área Digital, ou até em defesa de editoras e revistas concorrentes.

Vi algumas pessoas discordarem do Pedro ao longo dos anos, mas nunca ouvi uma única vez alguém dizer mal do Pedro. E isso é dizer muito de alguém que foi jornalista – e que viveu num meio dominado por jornalistas.

Nascido há 49 anos em Lisboa, no tempo em que as crianças sub-10 de Campo de Ourique ainda se juntavam à tarde para vencer colinas e desfastio a pé até conquistarem o Castelo de São Jorge, formou-se em jornalismo na Universidade Autónoma de Lisboa e começou a trabalhar em meados da década de 1990 na "Semana Informática" e na "PC Guia", no extinto grupo Ferreira & Bento. Teve passagem pela rádio e acabou contratado pelo também extinto Canal de Notícias de Lisboa (CNL).

Já não acompanhou a transformação do CNL para SIC Notícias, mas foi contratado para dirigir a Exame Informática. E foi pela mera falta de jornalistas que quisessem escrever sobre tecnologias que acabei confrontado com o desafio do Winzip e também contratado pelo dono da sigla PMO. Julguei que ia lá ficar um ano – e acabei por lá passar quase 20. Devo-lhe a fatia maior daquilo que sei como jornalista de tecnologias – e sou testemunha de tudo o que fez como diretor de uma pequena redação, que dava por várias vezes notícias em primeira mão – e era respeitada no mercado por apenas dizer o que conseguia provar.

Respirei liberdade como todas as redações devem respirar. E isso só aconteceu porque era assim que o Pedro queria. O presidente da câmara quer abrir um túnel em Lisboa? Discute-se na redação. O que é que isso tem a ver com tecnologias ou ciência? Nada. Mas discute-se à mesma. O primeiro-ministro troca São Bento por Bruxelas? Discuta-se também. O golo do dérbi passado estava fora de jogo? Discuta-se. Os EUA devem invadir o Iraque? Discuta-se ainda mais. A Troika é causa ou consequência? Lá vem discussão.

Aparentemente nada daquilo tinha a ver com tecnologias – mas só se nos esquecermos que aquelas conversas nos espicaçavam os neurónios é que podemos acreditar nessa aparência. E terminadas as conversas toda a gente tratava dos afazeres. E com gosto. O que tanto poderia significar uma reportagem em Paris nas primeiras clínicas para dependentes em videojogos, como um trabalho sobre impressoras 3D que permitiam produzir armas a partir de planos existentes na Internet, como ainda um texto que denunciava práticas menos corretas de um grande anunciante da praça, ou apenas arranjar uma câmara para fazer vídeos em todo o país para o DVD da revista, e mais tarde no site. Com naturalidade se chegou ao programa da Exame Informática TV – que surpreendeu por mais de uma vez com a liderança das audiências entre os programas não produzidos dentro da SIC Notícias.

Dizer que tudo isto era feito com cinco jornalistas e um designer gráfico não chega. Na verdade, tudo isto avançou porque o Pedro esteve lá sempre – mesmo numa circunstância difícil, que o levava a trabalhar dia sim dia não, noite fora, durante um par de anos ou mais - a memória acaba por eliminar coisas que julgamos que nunca haveremos de precisar, mas em contrapartida mantém outras vívidas como esta: o Pedro dizia no gozo, com o rosto a encarnar um John Rambo imaginário, que estava ali para dar o corpo às balas por nós. E a verdade é que realmente deu sempre o corpo às balas – mesmo quando os jornalistas escreviam aquilo que notoriamente o iria colocar sob a mira de quem não gosta de algumas notícias.

E foram várias as vezes a que assisti a isto. Sempre sem levantar a voz – e sempre sem perder de vista a rentabilidade da revista, e ainda encontrar disponibilidade afetiva para os dramas pessoais que todos levam para o trabalho ou tão-só para atualizar a coleção de apelidos tão ou mais esquisitos que o meu a partir dos e-mails que íamos recebendo – e que atualizámos há seis dias por Whatsapp com mais alguns espécimes bem sonantes.

Dizem que é isto a vida. Mesmo que nenhum gadget consiga alguma vez ajudar a perceber o alcance das palavras, deveria ter continuado a ser assim, Pedro.

Obrigado por tudo, abraço para as tuas filhas e mulher, e outro para ti onde quer que estejas.