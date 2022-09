Covid-19. Isaltino Morais está a recuperar mas permanece internado nos cuidados intermédios

A Câmara Municipal de Oeiras informa, esta sexta-feira, que Isaltino Morais tem vindo a apresentar melhorias no seu estado geral de saúde, embora vá permanecer internado na Unidade de Cuidados Intermédios num hospital de Lisboa.

O autarca independente, de 71 anos, reeleito para o terceiro mandato nas últimas eleições autárquicas, testou positivo à covid-19 no passado sábado, 27 de novembro. As 28 pessoas com quem havia mantido contactos próximos foram testadas, tendo todas apresentado resultado negativo.

Isaltino Morais foi internado numa unidade hospitalar para realizar exames médicos de diagnóstico, de forma “a aferir o seu estado geral de saúde”, adiantou então o município.

De acordo com relatório médico efetuado na altura, o seu estado de saúde era “estável”, conforme adiantou, na segunda-feira, o município de Oeiras.