“Não quero ter medo de dormir”: centenas de alunos da Universidade do Minho na rua contra o assédio

Várias centenas de alunos da Universidade do Minho (UMinho) manifestaram-se esta quinta-feira em Braga contra o assédio sexual na academia (para saber mais: Reitoria da Universidade do Minho afasta trabalhador suspeito de assédio sexual em residência de estudantes). Os estudantes percorreram as ruas desde as instalações da instituição até à reitoria - e recusaram-se a ser recebidos pela mesma.

“Isto é uma luta de estudantes para estudantes e não podemos fazer nada que não foi decidido em plenário”, justifica a aluna de mestrado em Ecologia Maria Madureira. A estudante acrescenta que “se o reitor quer falar tem de ser para todos os estudantes”, pedindo que a reitoria entre em contacto com o movimento para agendarem uma reunião.

Pelas artérias de Braga, os alunos, alguns deles trajados, reivindicaram um “gabinete independente” e “acompanhamento e apoio psicológico gratuito às vítimas”. “Não quero ter medo de dormir”, lia-se nos cartazes levantados pelos estudantes enquanto gritavam “senhor reitor, responsabilize-se, por favor”.

No manifesto lido no início da arruada, os universitários pedem que os “docentes e os funcionários da universidade tenham formações de prevenção e combate ao assédio”. Em nome do movimento informal, a aluna de Relações Internacionais Raquel Brandão refere que “há uma cultura de assédio” na instituição e afirma que muitas das denúncias chegaram a público nos últimos dias porque as vítimas só “tiveram coragem” agora.

Alguns familiares marcharam ao lado dos alunos. “Vim apoiar porque tenho filhas a estudar. Fico indignada quando vejo relatos de assédio contra estudantes”, diz Deolinda Mendes, referindo que as alunas “têm direito de se mexer sem serem importunadas”.

Cátia Almeida, colega de curso de Raquel Brandão, refere que foi uma das vítimas de importunação sexual. Segundo a aluna, os episódios são “recorrentes” e acontecem dentro da própria universidade, nomeadamente junto ao complexo pedagógico 1 do campus de Gualtar. “Na altura (2019) decidi não falar com a universidade”, diz, acrescentado que “há dois meses” voltou a ser vítima no mesmo local. Depois desta segunda situação, a universitária contactou a provedora do estudante, que lhe forneceu um número para ligar “caso se voltasse a repetir”. Raquel Brandão reforça que os “atos de exibicionismo ocorrem há mais de 10 anos”.

As alunas denunciam ainda casos de assédio de professores a alunos, alunos a alunos e ainda em contexto de praxe académica: “Há vítimas que se queixaram e a universidade ficou do lado dos professores”. A instituição reforçou as medidas de segurança, com o corte da vegetação onde o indivíduo acusado de “atos de exibicionismo de índole sexual” se escondia e com o aumento da iluminação, mas os alunos consideram que são “insuficientes”. De acordo com o ComUM, a universidade colocou esta quinta-feira uma câmara de vigilância perto do local.