Ivo Rosa fica em exclusividade com a instrução do caso BES. Mas ainda tem mais dois processos para acabar

O vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura decidiu que Ivo Rosa vai ficar em regime de exclusividade com a instrução do caso BES, fazendo assim a vontade ao juiz que também tratou da instrução da Operação Marquês, reduzindo a cacos a acusação do Ministério Público.

Numa resposta escrita enviada ao Expresso, José Lameira precisa que a exclusividade é "estendida ao processo Octapharma", cuja fase de instrução está a decorrer, e "ainda relativamente ao expediente respeitante ao Caso Marquês. Estes são casos que já estavam atribuídos a Ivo Rosa e esta decisão significa que não lhe serão atribuídos mais processos.

Ivo Rosa vai ter de fazer uma espécie de corrida contra o tempo porque concorreu a um lugar de desembargador na Relação de Lisboa - e tendo em conta as suas avaliações e antiguidade deverá consegui-lo - e terá de concluir a instrução até setembro do ano que vem, quando os juízes são colocados nos tribunais.

A instrução do caso BES arranca em janeiro de 2022 e, de acordo com a lei, se o debate instrutório (uma espécie de alegações finais) começar até setembro, será Ivo Rosa a levar a instrução até ao fim e a decidir que acusados vão a julgamento e por que crimes.

Problema: o processo, que tem como principais arguidos Ricardo Salgado, ex-presidente do Grupo BES, e Amílcar Pires, administrador do grupo, tem 767 volumes, entre relatórios, perícias, requerimentos, reclamações e a acusação.

Para a fase de instrução, os arguidos e os assistentes indicaram um total de 242 testemunhas que o juiz pode ou não ouvir. Além disso, sete arguidos já declaram que querem ser ouvidos nesta fase.

A 14 de julho de 2020, o MP acusou 18 pessoas e sete empresas de vários crimes, entre os quais associação criminosa.

Ricardo Salgado está acusado de 65 crimes, sendo os mais graves associação criminosa, corrupção, burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal. O ex-presidente do grupo já começou a ser julgado por abuso de confiança num dos processos que restou da Operação Marquês e alegou sofrer de Alzheimer para conseguir a absolvição ou uma condenação em pena suspensa.

José Manuel Espírito Santo e Francisco Machado da Cruz também estão acusados de corrupção. Amílcar Pires e Isabel Almeida, ex-administradores, estão acusados de associação criminosa.

Segundo um comunicado que a PGR divulgou na altura, está em causa neste processo "um valor superior a onze mil e oitocentos milhões de euros".