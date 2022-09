Igreja quer verdade sobre abusos. Pedro Strecht promete trabalho "autónomo e independente"

Falar sobre traumas, abusos ou "experiências criminosas" do passado é sempre difícil. A história e os inúmeros estudos já feitos sobre a violência exercida, em especial, sobre menores faz os investigadores temerem, à partida, o "efeito de iceberg", onde "apenas conhecemos uma pequena parte de tudo o que pode ter acontecido na realidade", diz Pedro Strecht. O pedopsiquiatra é coordenador da equipa de investigação sobre os abusos cometidos pela Igreja católica portuguesa sobre menores. O trabalho está a começar. É preciso "romper o silêncio", diz o médico. O presidente da Conferência Episcopal, D. José Ornelas quer que "este seja um caminho de verdade, sem preconceitos nem encobrimentos, mas de autêntica libertação, autenticidade e dignidade para todos".

Chama-se Comissão Independente para Estudo dos Abusos de Menores na Igreja (CIEAMI) e foi, esta quinta-feira, formalmente apresentada na Fundação Caloustre Gulbenkian. O convite para coordenar a equipa foi feito a Pedro Strecht pelo presidente da Conferência Episcopal e bispo de Setúbal, mas a escolha dos restantes membros foi feita pelo pedopsiquiatra com "total liberdade de escolha". Pedro Strecht, que já participou nas investigações ao caso Casa Pia, assume que o trabalho de recolha de testemunhos e as conclusões a apresentar pela comissão será "autónomo e independente da Igreja católica", mas também de qualquer "credo, raça, género, identidade ou etnia".

Os membros efetivos da comissão são Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça e juiz jubilado, Daniel Sampaio, psiquiatra, Ana Nunes de Almeida, socióloga e responsável pelo estudo encomendado pela AR sobre maus tratos a crianças. Filipa Tavares, assistente social e membro da equipa da antiga Casa da Praia de João Santos, assim como a cineasta Catarina Vasconcelos, completam a equipa que "pode vir a ser reforçada" caso haja necessidade, assumiu Pedro Strecht.

"Dar voz ao silêncio"

Depois de décadas de esquecimento, a tarefa que a comissão tem pela frente adivinha-se gigantesca. Até porque, como o próprio Papa Francisco assume, há "uma cultura de morte e de silenciamento cúmplice" que atravessa grande parte dos membros da Igreja, tal como há mecanismos de sobrevivência, que levam as vítimas "ao silêncio por medo, vergonha, ou culpa".

Vencer o muro de silêncio torna, desde logo, este um trabalho "complexo, longo e difícil de definir os resultados finais", assume Pedro Strecht que começa por apelar "a todos e a todas que possam ter sido vítimas para que ousem falar, relatem sem o medo o que lhes aconteceu".

"Não podemos mudar o passado, mas podemos construir um futuro melhor", diz o pedopsiquiatra, que promete "absoluto respeito e sigilo profissional e pessoal" para com todos os que aceitem o desafio agora lançado. As investigações jornalísticas ou mesmo as denúncias feitas através das redes sociais ou mesmo através de outras plataformas digitais (internet ou e-mail) são algumas das formas com que os membros da comissão admitem poder chegar ao conhecimento de casos concretos.

As conclusões deste trabalho deverão ser apresentadas até ao final de 2022, mas o coordenador da equipa admite desde já a possibilidade de derrapagem do calendário. Desde logo, tendo em conta a atual situação pandémica. Mas, também, dado o melindre dos casos e a extrema dificuldade em ganhar a confiança de um grande número de vítimas.