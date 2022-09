Há 10 agrupamentos com mais de 500 horas de aulas por preencher

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) revelou uma lista com as escolas que mais pedidos de preenchimento de horários realizaram entre 15 de setembro e 24 de novembro deste ano. De acordo com o jornal “i”, nos 10 agrupamentos com mais horas por preencher, todos têm mais de 500 horas.

O Agrupamento Escolar Aqua Alba, em Agualva, situado no Cacém, no concelho de Sintra, está no topo da lista, com um total de 863 horas de aulas por preencher. Em segundo lugar vem o Agrupamento Escolar (AE) de Silves, com 713 horas; em terceiro o AE Amadora Oeste, com 691 horas; em lugar o AE Mem Martins, com 664 horas; em quinto o AE Miguel Torga, Sintra, com 626 horas; em sexto o AE Eduardo Gageiro, Loures, com 600 horas; em sétimo o AE de Benfica, Lisboa, com 592 horas; em oitavo o AE das Laranjeiras, Lisboa, com 575 horas; em nono o AE de Adelaide Cabette, Odivelas, com 569 horas; e, por último, o AE João de Barros, Seixal, com 553 horas.

No passado dia 17 de outubro, o Governo anunciou uma task-force para ajudar as escolas a combater as lacunas nos horários. A equipa vai ser constituída por elementos da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE). O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, considera a medida “um atestado de incompetência aos diretores das escolas, a quem o senhor ministro, pelos vistos, não reconhece capacidade para resolver o problema e, portanto, tem de ter alguém que lhe diga como se faz”.