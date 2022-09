Projeto ODSLocal já tem 62 municípios em ação para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030

Ainda não envolve os 308 municípios portugueses, mas de setembro até agora a Plataforma ODS Local - Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU já quase duplicou o número de aderentes. Após os sete que entraram no projeto piloto, outros 30 aderiram em setembro e agora são 62 os municípios comprometidos com o projeto liderado pelo Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler