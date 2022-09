Novas regras sobre reforma antecipada de pessoas com deficiência “vão criar divisões, injustiças e desigualdades”

Foi aprovada uma proposta no Parlamento que permite às pessoas com deficiência ter acesso à reforma antecipada sem cortes a partir dos 60 anos mas Jorge Falcato, presidente da Associação Centro de Vida, que dá apoio a estas pessoas, considera que o novo regime “vai criar divisões e injustiças na atribuição da reforma”.

Ao Expresso diz que “há pessoas com menos de 80% de deficiência” — grau de incapacidade a partir do qual podem beneficiar da medida, segundo a proposta aprovada quarta-feira pelos deputados da comissão de Trabalho e Segurança Social — que “às vezes têm um desgaste superior”.

Dá o exemplo de pessoas tetraplégicas que, “ao deslocarem-se durante toda a vida ou durante muitos anos numa cadeira de rodas, têm um desgaste maior do ponto de vista físico” do que pessoas com um atestado de incapacidade maior. “As novas regras baseiam-se numa tabela que não avalia essa perda de capacidades e o desgaste físico e emocional das pessoas com deficiência”.

Também há pessoas com "deficiência intelectual” que não se consideram terem 80% de incapacidade, diz, criticando ainda o limite de idade que foi definido para se poder ter acesso à reforma antecipada. “Vários estudos mostram que pessoas com deficiência têm uma esperança média de vida mais curta. Foram definidas fronteiras que vão provocar muitas desigualdades e injustiças.”

A associação de que é presidente defendeu, desde o início, a antecipação da idade da reforma para pessoas a partir dos 55 anos com 60% de incapacidade e a exigência mantém-se. “Mantemos essa reivindicação e vamos continuar a insistir. Esta proposta não serve. Vai trazer benefícios a muitas pessoas mas há grupos que vão ficar de fora, nomeadamente pessoas com uma esperança de vida mais curta, como as que têm doenças neurodegenerativas.”

As novas regras abrangem pessoas que tenham pelo menos 60 anos de idade, uma deficiência a que esteja associado um grau de incapacidade igual ou superior a 80% e pelo menos 15 anos de carreira contributiva realizada com aquele grau de incapacidade. Os partidos da esquerda tinham apresentado projetos de lei sobre a antecipação da reforma para estas pessoas mas foram introduzidas alterações pelos socialistas e apenas essas foram aprovadas - com votos favoráveis de PS e PSD.

O texto dá um prazo de 180 dias ao Governo para regulamentar as novas regras, determinando que estas entrem em vigor com o próximo Orçamento do Estado. O diploma, que vai ser agora levado a votação final global esta sexta-feira, refere que “aos requerentes do regime de antecipação da idade de pensão de velhice por deficiência que ainda não tenham obtido diferimento à data da entrada em vigor da presente lei é-lhes aplicado o regime que se mostre mais favorável”.