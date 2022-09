Camião cai da Ponte D. Luís em Almeirim

Uma viatura pesada de mercadorias caiu esta quinta-feira da Ponte D. Luís em Almeirim (Santarém), na Tapada, para uma zona agrícola, após colidir com um veículo ligeiro, provocando o corte em ambos os sentidos, informou à Lusa a GNR.

De acordo com a GNR, pelas 23h15 o acesso à ponte encontrava-se cortado nos dois sentidos, sem haver previsão de reabertura à circulação do trânsito.

"As patrulhas estão no local, os bombeiros também... Estão a desenvolver as diligências necessárias para resolver a situação", disse.

Contacto pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém explicou que havia duas vítimas a serem assistidas no local, ainda que com poucas informações, ressalvando que, antes do despiste do veículo pesado, houve uma colisão entre duas viaturas ligeiras.

O alerta para o acidente, que ocorreu no sentido Almeirim-Santarém, foi dado pelas 21h30, segundo a GNR.

Pelas 23h30, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), encontravam-se 25 operacionais, apoiados por 10 veículos.