Nove lojas do cidadão vão continuar com horários alargados até final de fevereiro

As lojas do cidadão das Laranjeiras, Marvila, Odivelas, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Braga e Faro e o balcão de atendimento do Instituto de Registos e Notariado, no Campus da Justiça, em Lisboa, vão funcionar, aos sábados, das 8 às 15 horas. Durante a semana, de acordo com o "Jornal de Notícias", o horário será das 8 às 20 horas.

O horário entra em funcionamento no próximo sábado e vai estar em vigor até 28 de fevereiro. O agendamento continua a não ser necessário.

Já nos últimos oito sábados, os referidos balcões funcionaram em horário ampliado, das 9h às 22h - o alargamento permitiu atender cerca de 50 mil pessoas. Desde outubro e o passado sábado, foram renovados mais de 402 mil cartões de cidadão, entregues quase 503 mil cartões de cidadão e pedidos mais de 78 mil passaportes.