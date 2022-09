Ministério do Ambiente investiu 11,6 milhões de euros na prevenção de incêndios em 2021

Por serem “um bom exemplo”, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, visita esta segunda-feira de manhã os perímetros florestais das freguesias de Sameiro, em Manteigas, e Valhelhas, na Guarda. O objetivo é ver e mostrar o que nestes territórios do Parque Natural da Serra da Estrela foi e está a ser feito para torná-los mais resilientes a incêndios.

As intervenções de limpeza, rearborização e uso de fogo controlado realizadas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) até agora em “6500 hectares de mosaicos e 6170 hectares de faixas de gestão de combustível da rede primária” de norte a sul do país (sem contar com ilhas) somam um investimento de “11,6 milhões de euros”, informa o ministro do Ambiente ao Expresso.

“Cada vez mais o ICNF tem uma capacidade de resposta própria para a prevenção de incêndios, até porque, infelizmente, é cada vez mais difícil encontrar empresas para fazer estes trabalhos”, diz João Pedro Matos Fernandes, explicando que, por isso, o instituto tem adquirido meios próprios e subcontratado outros a associações de exploração florestal, mas que estas aquisições não fazem parte do bolo de 11,6 milhões de investimento.

De acordo com dados da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), até agosto deste ano tinha sido reportada a execução de 59 mil hectares de gestão de combustível em áreas de risco, maioritariamente em freguesias prioritárias. Em 2020, no total somaram-se perto de 74 mil hectares onde foi feita a limpeza de prevenção de incêndios.

Ardeu 21% da média da última década

A pouco mais de um mês do fim do ano, o ministro do Ambiente congratula-se com o facto de “a área ardida este ano ser muito inferior à média da última década''. Arderam 27.500 hectares até 20 de novembro, “o que representa 21% do que ardeu em média na última década no total e apenas 13% da média da área florestal”, sublinha. E frisa ainda que do total de área afetada por incêndios, as florestas ocupam 49% da área ardida em média nos últimos 10, “mas este ano corresponde a menos de um terço (29%)”.

Matos Fernandes não nega que as condições atmosféricas ajudaram este ano: “O clima será sempre um factor de risco, mas sinto que tanto o cuidado dos proprietários na limpeza dos seus terrenos, como o cuidado dos gestores de infraestruturas com a limpeza de faixas em redor dos seus equipamentos e debaixo de linhas elétricas, ajudaram, assim como a existência de muitos mais equipamentos espalhados pelo país para prevenção e combate a incêndios”.

Também o número de ignições é bastante inferior em 2021, comparado com os últimos anos. Até 15 de outubro deflagraram 7.610 incêndios rurais, menos 54% que o histórico dos 10 anos anteriores.

A pensar na época de fogos que virá em 2022, sem data marcada em tempos de alterações climáticas, Matos Fernandes prefere salientar as três coisas em mudança: “Um efetivo muito maior no terreno para combater os incêndios, só o ICNF teve um reforço de 300 pessoas nos últimos três anos” (somando os técnicos que vieram da AGIF, e o reforço de novos sapadores, membros do Corpo Nacional de Agentes Florestais e vigilantes da natureza); “uma atividade de prevenção muito mais estruturada e financiada pelo Plano de recuperação e Resiliência (PRR), que pode não ter resultados visíveis no próximo ano, mas que o serão na próxima década; e a elaboração dos planos de paisagem.”

Para o Programa de Transformação da Paisagem que, segundo o ministro, “prevê a concretização de 20 planos numa década em territórios da floresta vulneráveis”, o PRR tem atribuídos 270 milhões de euros. Para já, está concluído o plano de transformação da paisagem das Serras de Monchique e Silves e outros seis em elevado estado de elaboração ( Serras da Lousã e Açor, Alto Douro e Baixo Sabor, Serras do Marão, Alvão e Falperra, Serra da Malcata, Pinhal do Interior) serão apresentados esta segunda-feira à tarde numa sessão organizada pela Direção-Geral do Território, em Coimbra

Este instrumento pioneiro e inovador para promover a (re)organização da paisagem rural permitirá, segundo o ministro do Ambiente, alcançar a meta de “planear a transformação de 1,2 milhões de hectares em Portugal, ou seja um quinto daquilo que é a área florestal e de matos e pastagens”. E a "protagonizar" esta gestão de transformação da paisagem estão as autarquias e as associações de gestão florestal.