Céus portugueses cruzados por 28 mil voos em outubro

“Podemos voltar aos céus, juntar comunidades e olhar para o futuro.” A promessa é feita num vídeo promocional do Dubai Airshow 2021, que começou no passado domingo e terminou esta quinta-feira: tratou-se do primeiro e único evento de aviação a realizar-se desde o início da pandemia e terá atraído cerca de 80 mil visitantes.

O Dubai Airshow focou-se sobretudo na vertente militar e tecnológica da aviação: responsáveis políticos como Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, e Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, o príncipe herdeiro do Dubai, estiveram presentes no certame, juntando-se a mais de 100 empresas do sector originárias de países como os Estados Unidos da América, Israel, e Rússia.