Manifesto de Matosinhos promete levar o primeiro europeu à Lua antes de 2030

Matosinhos, cidade implantada à beira do Atlântico, passou a ter, a partir desta semana, o nome ligado a uma nova fase da estratégia europeia para a exploração da Lua. A Cimeira Ministerial Agência Espacial Europeia (ESA) confirmou ao início da tarde desta sexta-feira que pretende avançar com o envio de astronautas rumo ao satélite natural da Terra. Este projeto deve ficar concluído até ao final da década, em parceria com a NASA (a agência espacial americana). A ESA ficou ainda mandatada para encontrar apoio político e financeiro para uma futura missão espacial com vista à recolha de amostras das luas geladas de Júpiter. O denominado “Manifesto de Matosinhos” prevê também a constituição de três “aceleradores” que têm em vista a sustentabilidade do planeta, a reação a cenários de crise e a proteção de ativos e equipamentos espaciais.

