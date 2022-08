Infarmed: peritos defendem mais vacinação antes do Natal, autotestes e ventilação de interiores (e revelam: vacinação evitou 2300 mortes)

Estamos a duplicar o número de casos de covid-19 a cada 15 dias. Encontramo-nos com 203 casos por 100 mil habitantes, com uma tendência crescente em todas as regiões do país. No entanto, o cenário é menos grave do que há um ano. E isso deve-se à vacinação.

Com elevada adesão em Portugal, a vacinação evitou 2300 mortes e 200 mil infeções desde maio, concluiu Henrique Barros, epidemiologista e investigador do ISPUP (Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto). Além disso, também permitiu evitar 55 mil dias de internamento em unidades de cuidados intensivos e 135 mil dias de internamento em enfermarias, "libertando esses serviços" para outros doentes.

É também ela que nos permite daqui para a frente, no cenário possível de perda de imunidade ao fim de um ano, evitar um pico de pressão no SNS em finais de janeiro e princípios de fevereiro, perto do nível de alerta, que é o de 255 camas ocupadas nas unidades de cuidados intensivos.

Para o evitar, notou Baltazar Nunes, "precisamos de vacinar praticamente toda a população elegível para vacinação (nos maiores de 65 anos) antes do período de maior transmissibilidade, que é finais de dezembro”, por alturas do Natal, que tradicionalmente são motivo para mais encontros sociais e familiares.

A este propósito, 632 mil pessoas já levaram dose de reforço da vacina, afirmou coronel Carlos Penha Gonçalves, à frente do núcleo de coordenação do plano de vacinação. "Se a adesão subir para 100%, teremos de vacinar um milhão de pessoas, cerca de 35 mil por dia", explicou também.

Henrique Barros defende também vacinar as crianças, já que o grupo com maior taxa de infeção é o grupo dos 0 aos 9 anos.

Para além de vacinar, ventilar, distanciar, (auto-)testar

Quanto a medidas não farmacológicas, Raquel Duarte, especialista da ARS Norte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, alertou para a urgência de reforçar de imediato algumas medidas preventivas:

- O teletrabalho deve ser preferência sempre que possível;

- Para acesso a locais interiores sem máscara, deve apresentar-se um teste feito nas últimas 24 horas;

- Desaconselham-se reuniões sociais com mais de 50 pessoas;

- Deve fazer-se uma "aposta séria" na ventilação de locais interiores;

- É preciso testar quem entra em Portugal até 48 horas de permanência no país;

- Deve manter-se a máscara obrigatória em locais fechados e em transportes públicos.

Para colmatar a diminuição da eficácia da vacina e a diminuição da perceção de risco entre a população, é preciso agir. E “o tempo de agir é agora”, afirma.