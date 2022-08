SEF “não deve ceder à pressão de Marrocos”: Amnistia pede que identidade dos migrantes resgatados no Algarve não seja partilhada

A Amnistia Internacional Portugal apela ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para não partilhar informação sobre as 37 pessoas que foram resgatadas pela Marinha na última quinta-feira, no alto mar, no Algarve.

O embaixador de Marrocos em Portugal, Othmane Bahnini, disse estar à espera de um contacto para poder “confirmar a identidade” dos migrantes. Depois, em articulação com o SEF, a Embaixada faria “as iniciativas necessárias para o repatriamento”, por ser “evidente” que estas pessoas se encontram em “situação irregular”.

Mas a Amnistia Internacional Portugal afirma, em comunicado divulgado esta quarta-feira, que o SEF “não deve ceder à pressão de Marrocos, nem articular esforços para que a Embaixada do país faça a verificação das identidades destas pessoas”. Em vez disso, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deve analisar cada caso individualmente, “à luz da legislação nacional e internacional deste âmbito de casos”.

A ONG de defesa dos direitos humanos lembra ainda que os 37 migrantes não entraram de forma irregular em Portugal: a Marinha resgatou os homens à deriva numa embarcação de madeira com sete metros, entre Vila Real de Santo António e Tavira, a cerca de 55 milhas da costa.

“A importância da não cedência de informação e identidades assegura que nenhum dos visados é localizado caso a razão do seu pedido de asilo se deva à necessidade de proteção por repressão ou perseguição do governo marroquino, que a embaixada representa em Portugal”, lê-se também no comunicado enviado às redações.

Todos os migrantes procederam ao requerimento do estatuto de refugiado, “É imprescindível perceber as razões por trás do pedido de asilo e estatuto de refugiado de cada uma destas pessoas. Podem ser vítimas de assédio, repressão ou até perseguição do governo de Marrocos e, a confirmar-se essa hipótese, a partilha da sua informação com a Embaixada marroquina em Portugal traria graves repercussões para os seus direitos humanos”, afirma Pedro A. Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal.