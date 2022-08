Provedoria recebeu mais de 250 queixas por atrasos em atestados médicos multiusos

A Provedoria da Justiça recebeu, até 8 de novembro, 252 queixas relativas a atrasos nas juntas médicas. De acordo com a análise do “Jornal de Notícias”, são menos duas do que no ano de 2020. No ano de 2019, tinham sido registadas 36 queixas. O Ministério da Saúde promete novas regras para breve.

O Gabinete de Marta Temido avança, ao mesmo jornal, que “está a ser finalizada uma nova lista de patologias em que é dispensada a avaliação presencial por junta médica”. Nestes casos prevê-se, “apenas, a avaliação documental”. O objetivo é garantir “uma maior celeridade nos procedimentos de avaliação de incapacidade e de emissão do respetivo atestado”.

“Em queixas recentes, têm sido indicadas pendências desde o primeiro semestre de 2019”, explicita fonte oficial. O Atestado Médico de Incapacidade Multiuso (AMIM) é fundamental para o acesso a apoios para cidadãos com deficiência, mas a pandemia agravou o atraso destes atestados.