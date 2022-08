Nove dicas para um Natal com menos culpas, stress e angústias (pela Ordem dos Psicólogos)

Falta mais de um mês para o Natal, mas as ruas já brilham com luzes e ornamentos da época e as lojas enchem-se com multidões inquietas que querem despachar a longa lista de presentes para a família e amigos. E para muitas pessoas todo este frenesim é uma fonte adicional de ansiedade, stress e angústia emocional e financeira.

Com o objetivo de ajudar a lidar com esta realidade que se aproxima, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) criou um guia com recomendações para manter a saúde psicológica e financeira de todas as pessoas.

1. Adequar a lista de presentes ao bolso de cada um

Do ponto de vista financeiro nem sempre é viável oferecer presentes a todas as pessoas importantes. É legítimo limitar a lista, escolher dar presentes apenas às crianças, fazer o jogo do amigo secreto ou oferecer pequenas lembranças.

2. Fazer com tempo uma lista de presentes

Definir a quem é que se vai dar presentes este ano diminui o risco de se esquecer de alguém a permite pensar na oferta mais adequada e criativa.

3. Definir um orçamento

Ajuda muito definir um valor que quer gastar por pessoa ou mesmo um valor total, ajustado às finanças pessoas para evitar ansiedade financeira.

4. Negociar a lista do Pai Natal com as crianças

É importante que as crianças compreendam e desenvolvam hábitos financeiros saudáveis desde cedo. Esta é a altura ideal para lhes falar das prioridades e ajudá-las a selecionar os presentes mais importantes.

5. Antecipar as compras

Os presentes de última hora podem ter a consequência frequente de suscitar mais stress e de se acabar por gastar mais dinheiro do que seria suposto.

6. Não sinta culpa na hora de escolher presentes

Felizmente, a celebração do Natal não se esgota na compra de presentes. Pode-se investir nas relações com familiares e de amizade com cartas de gratidão ou uma lembrança feita em família.

7. Recentre a celebração do Natal

Privilegie “presentes” como o reconhecimento das emoções, a empatia, a solidariedade e o apoio mútuo. As memórias de Natal não se fazem só de presentes desembrulhados, mas também de risos e histórias partilhadas.

8. Inclua o autocuidado na lista de tarefas

Se as preparações do Natal trouxerem mais stress, mantenha-se atento aos sinais de ansiedade e cansaço. Alimente-se de forma saudável, faça atividade física, mantenha bons hábitos de sono, invista em atividades prazerosas e de lazer e fale com os seus familiares e amigos. Relativize e não esqueça que cuidar de si é importante para lidar com o stress desta altura do ano.

9. Se precisar, procure ajuda

Se se sentir com demasiado stress e ansiedade durante o Natal (ou noutros períodos do ano), e tiver dificuldade em resolver a situação e o estado emocional, saiba que os/as psicólogos/as têm ferramentas baseadas em evidências científicas que podem ajudar neste Natal e a prevenir situações no futuro.