Língua gestual: o seu ensino nas escolas promoveria uma sociedade com menos barreiras, mais justa e inclusiva

7 de março de 2018. Para a comunidade surda, o dia em que mais um obstáculo à acessibilidade e ao acesso à informação foi superado. Mas, para a maioria de nós, o efeito deste decreto-lei só se tornou verdadeiramente evidente com a chegada da pandemia. Pela primeira vez, reparámos que os intérpretes de Língua Gestual Portuguesa (LGP) tinham saltado do quadradinho do canto da televisão para serem a sombra dos responsáveis que nos comunicavam sobre a situação da covid-19 nas muitas conferências de imprensa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler