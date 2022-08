Comarca Judicial de Lisboa: “dentro de cinco a dez anos deixa de haver funcionários nos tribunais”

A falta de funcionários judiciais tem-se feito sentir em vários pontos do país. Em Lisboa, ficaram recentemente sem mais um escrivão e isto é o “que acontece quase todos os dias”, relata, ao jornal “Público”, o dirigente dos tribunais de Lisboa e da Margem Sul, o juiz Artur Cordeiro.

“A falta de renovação está a destruir os nossos tribunais. Era importante que pudéssemos contar com gente mais nova. Temos sobretudo pessoal muito desincentivado. Os escrivães auxiliares ganham cerca de 700 euros mensais e não têm perspetivas de evolução na carreira”, diz Artur Cordeiro. O juiz antevê que “dentro de cinco a dez anos” deixe de haver “funcionários nos tribunais”. Um estudo do Ministério da Justiça estima que entre 2022 e 2028 se reformem mais de 1800 oficiais de justiça

O juiz reforça ainda a falta de meios, esclarecendo que os magistrados não querem “nenhum tapete vermelho”. “Só queremos que nos deem aquilo de que precisamos para fazermos o nosso trabalho.” Artur Cordeiro explica que as salas do Palácio da Justiça ou são muito quentes ou muito frias. “No verão chega-se facilmente aos 47 graus” nos gabinetes virados a Sul, mas no inverno - nas salas a Norte - trabalha-se de sobretudo.