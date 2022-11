“Obrigado por nos mostrarem o que está errado na Igreja”, diz o papa Francisco aos jornalistas

No meio de tantos escândalos sobre os abusos sexuais perpetrados por padres católicos ao longo de décadas de secretismo e medo, o papa Francisco quis agradecer a quem ajudou a trazer estes temas para o domínio público: os jornalistas. “Obrigado por nos mostrarem o que está errado na Igreja, por nos ajudarem a não deixarmos estas coisas debaixo do tapete e pela voz que deram às vítimas”, disse Francisco este sábado, num discurso em honra de dois correspondentes, Philip Pullella, da agência de notícias Reuters, e Valentina Alazraki, da cadeia televisiva mexicana Noticieros Televisa, que há longos anos acompanham as notícias do Vaticano.

A primeira grande história sobre a prevalência deste tipo de crimes de abuso sexual na Igreja foi publicada em 2002, pelo diário “Boston Globe”, quando se descobriram não só as agressões sexuais em si mas também a cultura de impunidade e segredo que permitiu que vários padres fossem sendo transferidos entre várias paróquias quando apareciam queixas, quando eram apanhados, ou quando havia alguma suspeita de maus-tratos.

Desde então as grandes investigações jornalísticas têm ajudado a entender a extensão do problema. Em França, este ano, ficou a saber-se que, em 70 anos, padres e outros membros do clero abusaram de mais de 200.000 menores.

O próprio papa já enfrentou duras críticas por, alegadamente, ter tido conhecimento de alguns casos de abusos sexuais e nunca ter feito nada para afastar as pessoas responsáveis por eles.

Em 2018, durante uma visita do papa Francisco à Irlanda, uma carta assinada pelo ex-representante dos Estados Unidos no Vaticano, Carlo Maria Viganò, veio pedir a demissão do papa e de todos os que, segundo Viganò encobriram as ações de Theodore McCarrick, o ex-cardeal de Washington que foi acusado de assediar sexualmente seminaristas adultos e abusar de uma criança ao longo de alguns anos.

Nessa viagem, num dos países com maior tradição católica do mundo, Francisco encontrou-se com algumas das vítimas destes abusos e tomou conhecimento, pela primeira vez, da verdadeira história de terror que foram as instituições para onde eram enviadas, até ao início dos anos 60, mães solteiras que tinham sido abandonadas pelas suas famílias depois de ficarem grávidas. Restos mortais de fetos e de bebés totalmente formados foram encontrados nos esgotos de uma destas casas de freiras, na cidade de Tuam.

O “New York Times” publicou na altura um artigo bastante crítico da atitude do papa que terá dito que a Igreja não precisa de um tribunal próprio para considerar estas queixas sobre os padres e, além disso, culpou os jornalistas por promoverem uma “atmosfera de culpa” contra os clérigos acusados destes crimes.

A reviravolta, nos últimos dois anos, pelo menos no que à narrativa pública diz respeito, foi quase total. Hoje em dia, o Papa pede desculpa em nome da Igreja por todos os casos que vêm a lume, mostra-se frequentemente chocado e envergonhado com as acusações e condena quem pratica os crimes.

Ao mesmo tempo, em 2019 emitiu uma lei considerada “radical” pela imprensa que acompanha o Vaticano e que exige a todas os padres e freiras do mundo (há cerca de 415 mil padres e mais de 600 mil freiras) que denunciem suspeitas de abusos aos seus superiores hierárquicos.

Os defensores do papa falam de ataques da parte mais conservadora da imprensa e da própria Igreja e lembram o esforço que Francisco tem feito pela inclusão de minorias afastadas dos ritos católicos por estarem “em pecado” (os divorciados são apenas um exemplo). Uma tarefa difícil, cada vez mais difícil: reverter a descrença dos fiéis na instituição da qual Francisco é o maior representante terreno.