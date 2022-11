COP26: Índia muda texto final à última hora. Guterres diz que faltou "vontade política coletiva"

A cimeira do clima das Nações Unidas (COP26) adotou formalmente a declaração final da COP26.

Muitos dos países presentes na COP26 acabaram o dia, e a maratona de negociações que duraram duas semanas, “muito desapontados”, nas palavras das delegações das ilhas Fiji e Marshall, entre muitas outras.

Em causa está uma mudança de última hora, exigida pela Índia, que transformou o texto final. Em vez de dizer que há um compromisso comum para “acabar com o carvão”, o acordo final diz que os países prometem “ir reduzindo utilização” com o carvão.

Aos territórios insulares, que nesta cimeira foram dos mais agressivos nas suas exigências porque estão a desaparecer debaixo de água, juntaram-se as vozes do México, Suiça, Ucrânia, e de dezenas de associações que lutam contra as alterações climáticas presentes em Glasgow.

A Suíça registou o seu “profundo desapontamento'' com a decisão de “diluir” a linguagem em torno dos combustíveis fósseis e do carvão. “Não queremos reduzir o carvão, queremos eliminar o carvão”.

Frans Timmermans, vice-Presidente da Comissão Europeia para o Acordo Verde e representante da União Europeia na cimeira, disse aos jornalistas que a “diluição da linguagem é decepcionante” mas que nada disso “deve impedir o texto de ser adoptado”.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também já reagiu: “Os textos aprovados são um compromisso. Demos passos importantes, mas infelizmente a vontade política coletiva não foi suficiente para superar algumas contradições profundas”, disse Guterres, acrescentando que “o caminho para o progresso nem sempre se faz em linha reta: às vezes há desvios, valas” para ultrapassar.

Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia, disse que mais de 40% das 8500 das centrais movidas a carvão existentes no mundo teriam que fechar até 2030 para que o mundo conseguisse pelo menos pressionar um pouco o travão do aumento da temperatura, e nenhuma nova poderia ser construída. “Espero sinceramente que as economias desenvolvidas assumam um papel de liderança e se tornem um exemplo para as emergentes. Se não o fizerem, se não mostrarem um exemplo para esses países, não devem esperar que as economias menos desenvolvidas o façam”, disse depois de conhecido o teor do texto final.

A COP26 “falhou em fornecer ajuda imediata” a quem já está a sofrer

Da parte das organizações não-governamentais pouco otimismo se ouviu. De forma geral, quase todas consideram que ainda não está a ser feito o suficiente e que os compromissos são sempre mínimos, sem grandes abanões na indústria fóssil.

Laurence Tubiana, um dos arquitetos do Acordo de Paris (2015) e diretor-executivo European Climate Foundation acredita que “Paris está a resultar” e que “apesar da crise da covid-19 a ação climática está a acelerar”. Porém, considera que a cimeira “falhou em fornecer ajuda imediata” a quem já está a sofrer profundas alterações climáticas nos seus solos, rios, florestas. “As perdas e os danos têm de estar no topo da agenda da COP 27.

Vanessa Nakate, ativista climática de Uganda, personificou as críticas de Tubiana ao dizer que “mesmo se os líderes cumprissem as promessas que fizeram aqui em Glasgow, isso não impediria a destruição de comunidades como a minha”. Neste momento, continuou, “secas e inundações estão a matar pessoas no Uganda e somente reduções drásticas e imediatas de emissões nos darão esperança de segurança”.