Paraquedista alemão ficou ferido com gravidade num exercício militar em Abrantes

Um paraquedista alemão sofreu esta quinta-feira ferimentos graves numa queda em Abrantes, distrito de Santarém, durante um exercício militar "no âmbito da cooperação bilateral entre Portugal e a Alemanha", adiantou à Lusa fonte oficial.

De acordo com fonte do Exército, a queda ocorreu esta quinta-feira durante um exercício "entre forças de paraquedistas", tendo o militar alemão sido socorrido no local por "equipas médicas militares portuguesas e alemãs" e pelo INEM. Depois, o militar foi transferido de helicóptero para o hospital, adiantou a mesma fonte.

Já esta tarde fonte da proteção civil tinha adiantado à Lusa que um paraquedista tinha sofrido ferimentos graves numa queda ocorrida hoje na zona de Martinchel, no concelho de Abrantes.

Na altura, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o militar estava a ser avaliado no local por uma equipa de assistência pré-hospitalar e outra da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Abrantes, tendo sido enviado um helicóptero do INEM para o local.

O alerta para o acidente foi dado às 15h01 e estiveram no local 12 operacionais, quatro viaturas e um meio aéreo.