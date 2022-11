Infarmed aprovou 19 dos 114 pedidos de autorização para cultivo de canábis para fins medicinais em Portugal

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) já recebeu 114 pedidos de licenciamento por parte de empresas, segundo dados divulgados ao Expresso. Destes pedidos, 23 encontram-se em análise, 11 aguardam uma resposta “das entidades requerentes” e 61 aguardam “um pedido de vistoria às instalações pelas entidades requerentes”, detalha o Infarmed. Autorizadas a cultivar estão neste momento 19 entidades, das quais apenas três fabricam preparações à base da planta de canábis, apresentando um “produto acabado” (uma delas está autorizada a fazê-lo apenas para “atividades de controlo de qualidade”). As restantes 16 entidades (17 instalações) cultivam a planta para ser utilizada como “matéria-prima ou substância ativa”.

O Parlamento aprovou em julho de 2018 a lei que estabelece o quadro legal para a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta de canábis para fins medicinais e a lei entrou formalmente em vigor em fevereiro do ano seguinte. Os pedidos de autorização ao Infarmed para o cultivo, produção, fabrico e exportação do produto — passo que é obrigatório por lei para o início das operações das empresas — começaram a surgir a partir daí.

Embora o número de empresas que produz canábis em Portugal seja significativo, são poucas as que estão interessadas em colocar produtos no mercado português. Até ao momento foi aprovada apenas uma substância à base da planta de canábis para ser utilizada com fins medicinais. O produto, que é produzido pela empresa Tilray Portugal, instalada em Cantanhede, no distrito de Coimbra, consiste em flores secas da planta ‘Cannabis sativa’ L com 18% de tetrahidrocanabinol (THC) e <1% de canabidiol (CBD) - está disponível nas farmácias desde o início de abril deste ano, segundo notícias publicadas na altura.

Foi aprovado pelo Infarmed para ser utilizado em casos de espasticidade associada à esclerose múltipla, náuseas e vómitos (que podem resultar, por exemplo, de tratamentos de quimioterapia), estimulação do apetite em doentes oncológicos ou com sida, dor crónica associada a doenças oncológicas ou ao sistema nervoso, Síndrome de Gilles de la Tourette e glaucoma.

Em análise pelo Infarmed está outro pedido de autorização de colocação no mercado português de uma substância à base da planta de canábis. A entidade “aguarda elementos por parte do requerente”. No total, e desde que a produção de canábis para fins medicinais é legal em Portugal, foram efetuados oito pedidos de autorização para colocação no mercado de preparações e substância à base desta planta.

As recusas aconteceram “por falta de cumprimento dos requisitos legais aplicáveis”, explica o Infarmed, que justifica a quase total inexistência de produtos em Portugal com o “reduzido número de pedidos de colocação no mercado dos referidos produtos que cumpram os requisitos legais aplicáveis, em termos de qualidade e segurança, submetidos ao Infarmed pelas empresas”.

O Infarmed sublinha ainda, a este propósito, que “as empresas que estão autorizadas a exercer atividades relacionadas com a planta de canábis para fins medicinais são maioritariamente entidades de cultivo que produzem matéria-primeira e substância ativa e não produto acabado”.