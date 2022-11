“Podemos estar a contribuir para o treino e recrutamento de pessoal para o crime”: o alerta de um coronel

Ainda não se conhece o quadro completo do esquema de tráfico de diamantes, ouro e droga que envolveu militares portugueses em missões na República Centro-Africana. No entanto, o momento atual deveria ser aproveitado para as Forças Armadas fazerem “uma reflexão profunda”. Antes de mais, os militares envolvidos devem ser “devidamente identificados e penalizados” e “a instituição militar deve ser expurgada deste tipo de elementos”, defende António Lima Coelho, presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS), ao Expresso. “Quando se deteta uma maçã podre numa caixa convém expurgá-la para que não afete tudo o resto”, reforça, sob pena de a instituição sair “manchada devido a um grupelho de indivíduos malformados e de mau carácter”.

