COP26. “Mostrem-nos o dinheiro”, reclamaram ativistas. “Quero que fiquem zangados”, respondeu Obama

Acompanhada por quatro outros ativistas, cada um com uma palavra nas mãos que, no seu conjunto, formavam a frase “Show us the money” (Mostrem-nos o dinheiro), a jovem queniana Vanessa Nakate fez ecoar as palavras na Sala de Ação (Action Zone) onde decorre a conferência de Glasgow, onde um globo gigante relembra que só existe um planeta Terra: “Continuamos à espera que cumpram a promessa dos 100 mil milhões de dólares, foram prometidos por líderes, como Obama em 2009. Continuamos à espera. e agora dizem que devemos esperar até 2023”

“Financiar a adaptação é critico”, lembrou Vanessa Nakate, sublinhando: “Não nos podemos adaptar à fome, à extinção, não nos podemos adaptar à perda de biodiversidade. Temos de pôr o pacote de perdas e danos no centro das negociações da COP26. Um adiamento ou uma promessa quebrada só trazem mais perdas e danos”. E terminou o discurso apelando ao presidente Obama: “Mostre-nos o dinheiro”.

Barack Obama, que foi a vedeta desta segunda-feira na COP26, aproveitou o seu discurso para apelar às nações mais ricas para pararem com o impasse e colocarem o dinheiro na mesa. Um mar de gente tentou entrar sem sucesso na sala onde o antigo presidente americano falou durante cerca de uma hora. Devido às regras covid, a maioria teve de assistir no ecrã do computador ou telemóvel.

Sendo um comunicador nato, Obama dirigiu-se aos jovens que de manhã o acusavam de faltar à palavra: “Quero que fiquem zangados, quero que se sintam frustrados. Mas usem essa fúria e frustração para pedirem mais e mais”.

O tema central do dia foram a adaptação e o financiamento de perdas e danos nos países mais vulneráveis. Porém, apesar dos apelos, o assunto ainda não teve o desenvolvimento desejado. E o próprio Presidente da COP, Alok Sharma, admitiu que o caminho para o consenso entre as partes “não é simples”.

Para já foram anunciadas várias centenas de milhões de euros para ajudar os países mais vulneráveis a enfrentar as alterações climáticas, designadamente 388 milhões de euros para projetos de adaptação de nível local e 200 milhões para reforçar o Fundo de Adaptação. E ficou a saber-se que pelo menos 88 países elaboraram planos nacionais de adaptação.

De acordo com um relatório da organização Christian Aid, seguindo a atual trajetória, os países mais vulneráveis podem sofrer “impactos devastadores” e perdas médias no PIB que chegam a perto de 10% em 2050.

O antigo presidente americano, Barack Obama, lembrou a audiência: “Preparem-se para uma maratona e não para um sprint”, referindo-se às medidas necessárias para enfrentar “a ferida” aberta no planeta. Não deixando de lembrar que o seu sucessor (Donald Trump) fez retroceder o papel dos EUA na luta contra a crise climática, lembrou os compromisso firmados pelo Presidente Biden e aproveitou para criticar a China e a Rússia por não comparecerem a esta COP. “Não podemos dar-nos ao luxo de deixar ninguém de lado”, disse, lembrando que “o mundo vive um momento de grande tensão geopolítica”.

Esta segunda-feira começou a semana final da Cimeira do Clima e começaram a chegar os ministros do acordo que sairá de Glasgow. Neste dia, também se ficou a saber que estão planeados novos 816 poços de gás e petróleo até 2022, de acordo com um relatório da plataforma Climate Justice - Acordo de Glasgow. Outra das notícias que abalaram o dia, é a de que a maior delegação representada na COP de Glasgow (mais de 500 delegados) é constituída por gente ligada ao lobby dos combustíveis fósseis.