Papa Francisco nomeia uma mulher como 'número dois' no Governo do Vaticano

A Santa Sé comunicou esta quinta-feira que o Papa Francisco nomeou a freira italiana Raffaella Petrini como a nova secretária geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, e sua vice-secretária.

É a primeira vez na história que uma mulher assume um tão alto cargo na Santa Sé, tornando-se Raffaella Petrini na mulher mais graduada do Estado do Vaticano, onde vai assumir o cargo de 'número dois', a seguir ao Papa Francisco.

A decisão do Papa em nomear a freira franciscana com 52 anos para tão alto cargo é vista como representando a sua vontade em querer acelerar transformações dentro da Igreja e de haver, pela primeira vez, representantes femininas nas estruturas de topo da Santa Sé.

Como nova secretária-geral, Raffaella Petrini irá trabalhar na supervisão de todas as operações administrativas da cidade do Vaticano, incluíndo os seus museus, que são uma das principais fontes de receitas da Igreja.

Até à data funcionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, Raffaella Petrini nasceu em Roma a 15 de janeiro de 1969 e pertence à Congregação das Irmãs Franciscanas da Eucaristia. É formada em Ciências Políticas pela Universidade Internacional Livre de Guido Carli, e doutorada pela Universidade Pontifíce de São Tomás d'Aquino, em Roma. onde atualmente é professora de Economia do Bem-Estar e Sociologia dos Processos Económicos.

Anteriores nomeações femininas no Vaticano incluem Alessandra Smerilli, freira e professora italiana que se tornou em agosto secretária interina do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e delegada da Comissão Covid-19 do Vaticano, segundo lembra o El País, citando também o caso de Charlotte Kreuter-Kirchhof, nomeada 'número dois' do Conselho de Economia do Vaticano há duas semanas.