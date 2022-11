Gangue armado invade hotel de luxo em Cancun, gerando pânico aos turistas

"Homens armados invadiram a praia e começaram a disparar. por favor divulguem e peçam ajuda, eu não sei o que fazer", postou na ocasião um dos hóspedes no Twitter.

O local é particularmente popular junto dos turistas norte-americanos, e um executivo de Hollywood reformado que estava hospedado no hotel, Mike Sington, escreveu no Twitter que todos os hóspedes e funcionários estavam a ser levados para esconderijos, e mais tarde avançou ao The Guardian que ficou "escondido num quarto escuro", e que as pessoas ao saírem dos abrigos estavam emocionalmente abaladas.