Bispo espanhol que renunciou para se casar com escritora de contos eróticos arranja emprego na área de inseminação de suínos

O bispo de Solsona, Xavier Novell, que renunciou ao seu cargo na Igreja para se casar com Sílvia Caballol, escritora divorciada e autora de contos eróticos, já encontrou um trabalho na vida civil e foi contratado pela Semen Cardona, empresa especializada na inseminação de suínos de alta 'performance', segundo avança o jornal espanhol "ABC".

O ainda bispo já fez diligências com vista a suspender as suas funções na Igreja, o que se prevê para breve prazo, mas o seu casamento com Sílvia Caballol ainda terá de aguardar por alguns trâmites burocráticos.

Produzindo e distribuindo doses de sémen suíno da melhor genética, a empresa Semen Cardona tem sede em Cardona, na província de Barcelona, "onde Dom Novell irá trabalhar masturbando os porcos que ali estão", segundo escreve o jornal ABC.

A empresa que contratou Xavier Novell exporta este produto especializado para 20 países, na Europa, América Ásia e África, tem sedes em Espanha, no México e nas Filipinas, detendo ao todo 17 centros de inseminação artificial além de uma série de laboratórios.

Um padre que conhece o bispo de Solsona afirmou ao ABC que a sua contratação na empresa de inseminação artificial "parece a parábola do filho pródigo do Evangelho de Lucas, aquele filho que abandonou o Pai para levar uma vida dissoluta, e no final acabou querendo alimentar-se com a comida dos porcos. Mas, neste caso é para alimentar a besta, porque ele os masturba".

Xavier Novell já obteve autorização do Papa Francisco para deixar o cargo na Igreja, e aos 52 anos prepara-se para se casar com Silvia Caballol, autora de contos eróticos, alguns dos quais com conotações satânicas, sendo uma das suas obras mais conhecidas "O Inferno da Luxúria de Gabriel".

O caso de Xavier Novell, que há dez anos se tornou no bispo mais jovem de Espanha, tem gerado uma acesa polémica nos meios da Igreja, e o bispado de Solsona quis exorcizá-lo por acreditar que tinha sido possuído pelo demónio, de acordo com o ABC. "O bispo, que era grande adepto da prática de exorcismos, teria sofrido, segundo o bispado, o processo inverso, favorecido pelas tendências satânicas da sua amante", descreve o jornal espanhol.