Vulcão nas Canárias já expeliu magma suficiente para encher 28 mil piscinas olímpicas

O vulcão Cumbre Vieja, que continua ativo em Las Palmas, já expeliu 94 milhões de metros cúbicos de lava, o equivalente para encher 28 mil piscinas olímpicas, segundo informação avançada esta terça-feira pelo Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias (Pevolca), e divulgada pelo "El País".

A lava interrompeu o avanço para sul, mas está a aumentar a força noutra rota importante de acesso às cidades costeiras, permanecendo uma nuvem de cinzas sobre o vale de Aridane e gerando um alerta em relação às aulas presenciais nas escolas, segundo relata o jornal espanhol.

Os fluxos de lava que "têm sido preocupantes nos últimos dias continuam a avançar, embora tenham sofrido um atraso" e abrandaram para um metro por hora, de acordo com Rubén Fernández, porta-voz da comissão técnica do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias.

Esta terça-feira, a área afetada pela lava atingiu 476 hectares e varredores continuam a lidar com toneladas de poeira vulcânica com uma escova, uma pá e uma máscara, havendo casas totalmente cobertas de cinzas.

O fluxo de lava da foz noroeste do vulcão continua "alto", segundo Carmen López, porta-voz do comitê científico da Pevolca. "O derramamento continua nas mesmas direções do último relatório, tendo transbordado esta manhã em alguns dos canais vulcânicos pré-existentes", relata a responsável.

Os acessos por estrada estão salvaguardados, sendo a agricultura da ilha um dos sectores mais abalados pelo evento vulcânico. O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira a concessão de subsídios diretos de 18,8 milhões de euros às Ilhas Canárias para ajudas à reparação dos danos causados ​​pelo vulcão.

Nas últimas horas, uma chuva de lava incessante inundou o vale de Aridane, permanecendo a qualidade do ar abaixo dos níveis de referência nesta área a oeste de La Palma, onde a população continua a enfrentar condições desfavoráveis.

A emissão de dióxido de enxofre, indicador que determina a força da erupção, tem estado a recuperar após vários dias de reduções, designadamente até 22.000 toneladas por dia. A população de La Palma continuou a sofrer terramotos moderados esta terça-feira ao longo de todo o dia, sendo este fenómeno sísmico localizado sobretudo em locais com profundidades médias entre 10 e 15 quilómetros.