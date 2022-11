Saúde: utentes gastaram até agosto mais 10 milhões de euros para comprar menos medicamentos do que em 2019

De janeiro a agosto de 2021, os portugueses gastaram 493,3 milhões de euros nas farmácias em 109,3 milhões de embalagens de medicamentos. Segundo a análise do “Jornal de Notícias”, foram mais 10 milhões - em menos 200 mil embalagens - do que no mesmo período de 2019.

A introdução de novos fármacos no mercado que ainda têm patente e que, por isso, não apresentam medicamento genérico, pode explicar, de acordo com o Infarmed, o aumento do valor gasto. A presidente da Associação de Farmácias de Portugal, Manuela Pacheco, acrescenta que “as dificuldades no acesso às consultas médicas levam muitos doentes crónicos a levantar medicação nas farmácias sem receita”, implicando que paguem o medicamento na totalidade.

A comparação apresentada pelo jornal não contempla o ano de 2020, uma vez que, devido à pandemia, foi um ano atípico no consumo de medicamentos. Assim, em dois anos, os encargos para os doentes aumentaram em rigor 9,6 milhões de euros (2%), enquanto que para o SNS a despesa com as comparticipações subiu 55 milhões de euros (6,3%).