O resgate de Cleo Smith, de quatro anos de idade: como foi encontrada viva após 18 dias desaparecida

Uma menina de quatro anos que estava desaparecida desde há 18 dias numa parte remota da Austrália Ocidental foi encontrada viva numa casa trancada e resgatada pela polícia em boas condições, segundo avança a BBC.

Cleo Smith, a criança resgatada, tinha sido a 16 de outubro dada como desaparecida pela família, que vive num acampamento nas proximidades da cidade de Carnarvon, tendo desencadeado esforços intensos pela sua busca.

A criança foi encontrada por volta da 1h00 local desta terça-feira, tendo a polícia para este efeito invadido uma casa trancada em Carnarvon, e tendo de momento um homem sob interrogatório.

"Uma equipa de polícia invadiu uma casa trancada e encontrou a pequena Cleo num dos quartos. Um dos polícias pegou-a nos braços e perguntou 'qual é o teu nome?' E ela respondeu: 'o meu nome é Cleo'", avançou o vice-comissário autraliano, Col Blanch, num comunicado acerca desta ocorrência.

A polícia tinha oferecido uma recompensa no valor de 750 mil euros por informações sobre o paradeiro de Cleo Smith, e não avançou mais detalhes sobre o homem que tem sob interrogatório associado a este caso. "Teremos mais a dizer sobre o resgate de Cleo no decorrer do dia", delarou Col Blanch.

A criança já se reencontrou com os pais, que tinham feito apelos desesperados pelo seu retorno desde que desapareceu. "A nossa família está inteira de novo", postou Ellie Smith, mãe de Cleo Smith, no Instagram.

O caso levou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, no regresso de Glasgow onde participou na cimeira do clima COP26, a postar no Twitter que foi "uma notícia maravilhosa e aliviante".

A família Smith estava na primeira noite de férias no acampamento Quobba Blowholes quando Cleo desapareceu, entre a 1h30 e as 6h a 16 de outubro. A BBC explicita que este local remoto em Macleod fica a cerca de 900 quilómetros a norte de Perth, e é uma atração local na Costa dos Corais do estado australiano.

Cleo dormia num colchão de ar ao lado da cama da sua irmã mais nova, e foi a mãe que deu conta do seu desaparecimento ao levantar-se de manhã e perceber que a porta da tenda estava aberta.

O misterioso desaparecimento da criança desencadeou uma vasta operação de busca com meios aéreos, terrestres e marítimos, tendo o caso atraído a atenção internacional. A notícia de que Cleo Smith foi encontrada viva e em boas condições gerou uma sensação de alívio na comunidade local.

"Estivemos 18 dias cheios de ansiedade e preocupação, e de momento estou um pouco emocionado", confessou o autarca de Carnarvon Shire, Eddie Smith, na rádio australiana 2GB, enquanto o jornalista que o entrevistou se desfez em lágrimas ao ler o depoimento da polícia.