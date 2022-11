Documentos dos judeus enviados a Auschwitz vão a leilão considerado "imoral" em Israel

O chefe do memorial do Holocausto Yad Vashem de Israel, Dani Dayan, tornou público o seu repúdio em relação à iniciativa avançada pela casa de leilões Tzolmans em vender os documentos que eram utilizados para os judeus serem exterminados, naquele que representou o maior horror humano da História.

Considerando esta venda "imoral", Dani Dayan postou no Twiter que a instituição a que preside "se opõe à existência de um mercado para objetos judeus ou nazis da época do Holocausto", e frisou que o que "comerciantes gananciosos" fazem é encorajar esse tipo de atividade.

A própria leiloeira que está a colocar estes artigos à venda frisa, na sua página online, que o conjunto de carimbos "é o item mais chocante do Holocausto". Recorde-se que os nazis tatuavam os judeus com números e letras nos seus braços, que ainda são visíveis em alguns sobreviventes do Holocausto.