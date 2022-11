ASAE enfrenta “questão estrutural” de falta de meios (tem menos inspetores do que quando foi criada) e um desafio: o comércio online

O inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Pedro Portugal Gaspar, admite que a ASAE está a passar por “uma questão estrutural”. Em entrevista ao jornal “Público”, o inspetor-geral destaca alguns problemas que a ASAE vive, como o “envelhecimento dos quadros, a mobilidade para outras organizações e a ausência de novas contratações”.

O número de trabalhadores tem sofrido oscilações. Em 2006, tinha 251 inspectores, num total de 595 trabalhadores. Em 2021, apresenta 491 trabalhadores, dos quais 248 (51%) estão integrados na carreira de inspeção.

O chumbo do Orçamento do Estado para 2022 pode colocar em risco as metas orçamentais traçadas pela ASAE para o próximo ano. O orçamento foi fixado em 20,5 milhões de euros, mais 11% face a este ano (18,479 milhões), dos quais “2% de aumento das transferências do Orçamento do Estado e 9% de aumento da projeção de receitas próprias”.

Pedro Portugal Gaspar reconhece ainda dificuldades na fiscalização do comércio online: "Digamos que beneficia de alguma situação de maior dificuldade de fiscalização imediata, não obstante o espaço de garantia e a cooperação ser feita com outros países".