Que são as COP e porque é que a 26ª é tão importante?

Que são as COP e como surgiram?

COP é a sigla em inglês de Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC). Também conhecida na origem como “Convenção do Rio”, foi criada na Cimeira da Terra, realizada no Rio de Janeiro, no Brasil, em 1992, com o objetivo de travar “a perigosa interferência humana” no sistema climático e estabilizar as concentrações de gases na atmosfera. A conferência das Partes conta com 197 signatários representados na ONU. Nestes encontros comparecem cientistas, ministros, chefes de Estado e de Governo, técnicos de organismos governamentais e de empresas e membros de organizações não-governamentais.

