Covid-19: Portugal regista 491 novos casos, cinco mortes e subida nos internamentos

Dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que nas últimas 24 horas em Portugal foram registados mais 491 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2. Dados de ontem davam nota de mais 763 novos casos. Há ainda cinco mortes comunicadas esta segunda-feira, quando os números da véspera tinham sido de um óbito.

Segundo dados oficiais, verificou-se uma subida nos internamentos, com mais 25 doentes. Domingo os dados das últimas 24 horas apontavam para uma descida de cinco hospitalizados.

O boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 360 pessoas, mais 25 do que no domingo, das quais 60 em unidades de cuidados intensivos, mais uma do que nas últimas 24 horas. As cinco mortes registaram-se nas regiões de Lisboa (1), Centro (3) e Alentejo (1).