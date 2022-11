COP26. “Estamos a cavar as nossas sepulturas” se mantivermos a dependência dos combustíveis fósseis, afirma Guterres

Mais uma vez, o Secretário-geral da ONU, António Guterres, não poupou em palavras fortes para chamar a atenção dos 120 líderes mundiais presentes na sessão plenária de abertura da 26ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, esta segunda-feira, em Glasgow.

“Estamos a cavar as nossas sepulturas” se mantivermos a dependência dos combustíveis fósseis, sublinhou Guterres reforçando a imagem de insustentabilidade da contínua dependência de combustíveis fósseis num mundo a aquecer de forma insustentável.

O chefe da ONU lembrou que os seis anos que medeiam entre a cimeira de Paris e a de Glasgow foram os mais quentes de que há registos, que o nível médio do mar continua a subir, que os oceanos estão a aquecer e a ficar saturados, que a floresta Amazónica já liberta mais carbono do que o que absorve, e que nos estamos a aproximar de pontos sem retorno e de uma cascata de eventos extremos.

Na abertura daquela que é considerada a Cimeira do Clima mais importante desde o Acordo de Paris, de 2015, Guterres voltou a frisar que “caminhamos para a catástrofe climática”, se nada for feito para travar o “desastre”.

Entre os principais objetivos desta COP está o de levar as partes signatárias a apresentarem medidas ambiciosas concretas e claras para se cortar para metade as emissões de gases de efeito de estufa (GEE) com origem na atividade humana até 2030, de forma a limitar o aquecimento global a não mais de 1,5°C.

“Se não conseguirmos uma redução significativa de emissões na próxima década e atingir a neutralidade carbónica até 2050 perderemos para sempre a oportunidade de alcançar a meta de 1,5°C”, sublinhou, lembrando que para essa meta todos os países têm de contribuir. Porém, Guterres também lembrou que os países do G20 (19 maiores economias mais o bloco da União europeia), são os que mais têm de contribuir, já que representam 80% das emissões. Descarbonizar as economias e acabar com as centrais de produção a carvão são alguns dos compromissos que a ONU espera ver assinados até 12 de novembro.

Guterres lembrou que “as sirenes estão a soar” e que “o planeta está a falar connosco” e mostrou um filme com dos eventos extremos de enxurradas a incêndios devastadores, passando por ondas de calor recorde, por secas e furacões que assolaram vários cantos do mundo de todas as latitudes.

O secretário geral da ONU também sublinhou que está com “o exército de jovens ativistas”, que nas ruas clama por menos palavras e mais ação, já. E terminou o discurso, dizendo que espera que os líderes presentes em Glasgow escolham “a ambição e a solidariedade para salvar a humanidade”.