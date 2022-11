COP26. 120 promessas e uma breve janela de oportunidade para a atravessar antes que feche

A necessidade de ação perante a urgência da crise climática não encontra negacionistas entre os chefes de Estado e de Governo presentes esta segunda e terça-feira na 26ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas - COP26, que decorre em Glasgow na Escócia. Porém, uns parecem mais empenhados do que outros e só se conhecerá o desfecho de tanto “bla bla bla” (usando uma expressão da ativista sueca Greta Thunberg) no final da cimeira a 12 de novembro.

“A ciência é clara e diz-nos que a janela de oportunidade para manter viva a meta dos 1.5℃ e evitar os piores efeitos das alterações climáticas se está a fechar rapidamente”, lembrou o Presidente da COP, Alok Sharma, no discurso de abertura. Mais otimista do que em declarações prestadas recentemente aos media britânicos, o ministro britânico frisou perante os estadistas presentes que “com vontade e empenho político, podemos, devemos e vamos conseguir um resultado em Glasgow de que o mundo se pode orgulhar”.

Na sua intervenção inicial, o príncipe Carlos recordou que o custo da inação será bem superior ao da prevenção”.

Também o primeiro-ministro britânico Boris Johnson avisou as delegações presentes de que se o mundo “não levar as alterações climáticas a sério, será demasiado tarde para as crianças de amanhã". Johnson falou na importância de se acelerar o cumprimento do pote de 100 mil milhões de euros para ajudar os países mais pobres e mais afetados pelas alterações climáticas a adaptarem-se. Johnson anunciou um pacote de três mil milhões de dólares para a iniciativa “Clean Green”, para apoiar infraestruturas e tecnologia sustentáveis em países em desenvolvimento como a Índia ou em países africanos.

Biden e o “imperativo moral”

A imagem da “ janela de oportunidade que se fecha para que possamos aumentar as nossas ambições” na luta contra as alterações climáticas, também foi evocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o terceiro dos chefes de Estado a falar nesta sessão. Apesar de ainda não ter conseguido fazer passar no Congresso nem no Senado americanos as propostas da Casa Branca, Biden expôs o seu empenho em cortar as emissões de gases de efeito de estufa dos EUA em 50-52% até 2030 por comparação às de 2005 e alcançar a neutralidade carbónica em 2050.

O presidente americano afirmou que “agir contra as alterações climáticas é um imperativo moral e económico”, que representa uma “incrível oportunidade” para a economia mundial e permite criar milhões de postos de trabalho ligados à transição para fontes de energia mais limpas. Biden admitiu que os EUA ainda “estão aquém dos objetivos”, mas que vão investir milhares de milhões de euros em energias renováveis.

Também anunciou ter a intenção de quadruplicar a verba norte-americana para o pote de 100 mil milhões de dólares, que já devia ter sido agregado para ajudar os países em desenvolvimento mais afetados pelas crise climática a adaptarem-se. Contudo, a nova fatia americana só chegará em 2024. Mas nos paradoxos entre discursos e prática, o New York Times, lembra que que ao mesmo tempo que procura querer liderar a luta climática, a administração Biden tenta convencer os países produtores de petróleo (OPEC) a aumentarem a produção para reduzir o preço para os consumidores americanos.

Ambição, solidariedade, confiança

“A chave para a nossa ação coletiva é ter compromissos suficientes antes do fim desta COP”, afirmou o Presidente francês. Emmanuel Macron sublinhou três objetivos para esta COP: “O primeiro é a ambição”, assente em estratégias nacionais que vão ao encontro do 1.5℃. Lembrou que a França e, mais amplamente, a União Europeia e o Reino Unido estão a ir ao encontro deste compromisso e disse esperar que os maiores emissores de CO2 aumentem a sua ambição até 12 de novembro. “Só assim daremos mais credibilidade à nossa estratégia”, afirmou.

Quanto ao segundo valor, a solidariedade, Macron defendeu que como durante a pandemia “só podemos superar os desafios internacionais com coordenação”. Lembrou ainda que os países mais pobres são os que mais sofrem e que “as economias desenvolvidas devem contribuir com seu quinhão” e acelerar essa ajuda.

Já o terceiro valor referido “é a confiança”. O chefe de Estado Francês disse que “os jovens querem compromissos e ações aplicadas de forma transparente e mensurável”. E lembrou que esta agenda só avança se houver mobilização, coerência, se se conseguir “vincular essa agenda à da biodiversidade e à do comércio internacional”.

O presidente chinês Xi Jinping, não compareceu (como já se sabia) e na declaração lida pelo seu enviado nada de novo foi acrescentado. A China não pretende atingir a neutralidade carbónica antes de 2060. A Índia atira essa meta só para 2070, afirmou o primeiro-ministro Narendra Modi, em Glasgow.

Das 193 partes que até agora apresentaram uma meta para alcançar a neutralidade carbónica, só três já alcançaram esse objetivo, um deles o Panamá, lembrou o Presidente. Laurentino Cortizo, concretizando que o país absorve mais carbono do que o que liberta.

Fora do recinto, a ativista sueca Greta Thunberg alertava milhares de manifestantes para que mais uma vez os políticos estão “ a fingir que levam o nosso futuro a sério”.