A insustentável dor de uma campeã. Simone Biles escolheu-se a si mesma

Simone Biles tem um apurado sentido de orientação espacial nos movimentos aéreos, a capacidade de deixar a memória muscular guiá-la contra o julgamento lógico do cérebro. Consegue limpar a sua mente e não pensar em mais nada. Felina nos seus reflexos, localiza-se no espaço e aterra sempre com os pés. Isso tem sido a marca do seu génio desde a infância, a coisa que a torna diferente. Observá-la é como tentar capturar a luz. Pensamos: aquilo aconteceu mesmo? Ela salta mais alto e com mais flexibilidade do que a concorrência, com mais margem para falhar, pois o que tenta é muito mais difícil. Bateu os recordes dos seus ídolos — Nastia Liukin, Shawn Johnson, Alicia Sacramore — e eles também acham que é inegavelmente a maior. Ela é aquilo de que são feitos os super-heróis, tirando o facto de ser feita de ossos e músculos que sofrem tensão e ruturas.

Desta vez, porém, a rutura não foi um osso; foi algo no seu espírito, uma lesão que não podia ser explicada num TAC ou num exame de raio-X. Os últimos anos foram a fase mais difícil da sua vida pessoal e profissional. Em 2018, Biles revelou que tinha sido sexualmente abusada pelo ex-médico da USA Gymnastics, Larry Nassar; a organização para a qual ele andava a ganhar medalhas tinha encoberto os seus crimes. Ainda assim, ao dirigir-se para Tóquio no verão de 2021 após um ano bem-sucedido de competição, Biles esperava que as coisas corressem como sempre tinham corrido. E então, no quinto dia de provas, saiu da mesa de saltos e descobriu que não conseguia ver-se na sua cabeça, não conseguia divisar o mapa do chão para aterrar. Abandonou imediatamente as finais. “A minha perspetiva nunca tinha mudado tão rapidamente, de querer estar num pódio para querer poder ir para casa, por mim própria, sem quaisquer muletas”, conta-me Biles durante o brunch num hotel no sul do Central Park, Nova Iorque, em inícios de setembro.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.